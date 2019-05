Chelsea i-a fixat pretul lui Hazard! Nu va pleca la Real pe mai putini bani

Eden Hazard a declarat ca va anunta decizia sa in ceea ce-i priveste viitorul dupa finala Europa League.

SkySports scrie ca cei de la Chelsea nu il vor lasa pe Eden Hazard sa plece in aceasta vara pe mai putin de 150 de milioane de euro.

Astfel, cei de la Real Madrid trebuie sa se pregateasca sa scoata toti acesti bani din conturi, daca vor sa-si asigure un transfer mare pentru sezonul viitor.

Totusi, cei de la Real Madrid anuntasera ca nu vor sa dea mai mult de 100 de milioane de euro pe jucatorul belgian, avand in vedere ca el intra in ultimul an de contract la echipa de pe Stamford Bridge.

Eden Hazard a dezvaluit la inceputul acestei luni ca va anunta decizia pe care a luat-o in privinta viitorului sau dupa finala Europa League dintre Chelsea si Arsenal, de miercurea viitoare.