Chelsea a dat înapoi? Ce spune antrenorul lui Leicester în cazul mutării starului său pe Stamford Bridge

La începutul lunii august, publicația DailyMail a anunțat că Chelsea și-l dorește pe Wesley Fofana, fotbalistul de la Leicester, pe Stamford Bridge. Todd Boehly făcuse deja demersuri cu privire la mutarea sa pe Stamford Bridge.

Sursa citată menționase faptul că Leicester le ceruse londonezilor 85 milioane de euro, iar Chelsea era pregătită să-i ofere francezului chiar 200.000 euro pe săptămână pentru serviciile sale de fundaș.

Însă, jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri, l-a citat pe Twitter pe Brendan Rodgers, antrenorul de pe banca tehnică a "vulpilor", care a declarat faptul că Chelsea nu a trimis nicio ofertă pentru jucătorul de pe King Power Stadium, Wesley Fofana.

„Nu a existat nicio ofertă pentru Wesley Fofana venită din partea lui Chelsea”, au fost cuvintele tehnicianului. „Sunt 100% pregătit să-l scot pe Wesley Fofana din lot în acest weekend dacă nu are mentalitatea corectă”, a mai spus Brendan Rodgers, conform sursei anterior menționate.

