Cu doar câteva etape înaintea ediției 2022/2023 a campionatului, pe Twitter circulă o imagine cu posibilul echipament al "diavolilor roșii" din sezonul următor, iar reacția fanilor a fost una pe măsură.

"Ce am făcut să merităm asemenea design-uri oribile an după an?", "Cel mai urât echipament pe care l-am văzut", "Trebuie făcute modificări majore dacă acesta va fi" sunt doar câteva dintre reacțiile apărute pe internet.

The leaked Manchester United 23/24 home shirt. pic.twitter.com/vv6Mxn0fAX — ًEl. (@UtdEIIis) April 25, 2023

Manchester City - Manchester United este finala FA Cup



Manchester City și Manchester United se vor întâlni în finala FA Cup pe Wembley în data de 3 iunie, de la ora 17:00, LIVE pe Pro Arena, Sport.ro și VOYO.

Cele două rivale din Premier League și din orașul Manchester își vor disputa astfel trofeul celei mai vechi competiții din lume, Cupa Angliei, care datează de peste un secol și jumătate, tocmai din sezonul 1871-1872.

”Diavolii Roșii” au 12 trofee (primul în 1909, ultimul în 2016), iar ”cetățenii” doar 6 (primul în 1904, ultimul în 2019).