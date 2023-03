Pentru gruparea de la Old Trafford acest eşec usturător reprezintă o lovitură dură, în condiţiile în care elevii lui Erik ten Hag veneau după o serie de unsprezece meciuri fără înfrângere.

"Cormoranii" s-au impus pe Anfield prin dublele lui Cody Gakpo (minutele 43, 50), Darwin Nunez (minutele 47, 75) şi Mohamed Salah (minutele 66, 83) şi golul lui Roberto Firmino, care a închis tabela în minutul 88.

Până acum cea mai clară victorie a lui Liverpool în meciurile cu Manchester United data din 1925, scor 5-0. "Diavolii roșii" nu mai pierduse cu 0-7 din 1931, când a fost surclasată de Wolverhampton.

Într-un clip video apărut pe rețelele de socializare, Wout Weghorst a fost surprins în timp ce punea mâna pe celebrul semn cu Anfield, de la ieșirea de la vestiare.

Fanii lui Manchester United au reacționat imediat, fiind deranjați de gestul făcut de jucător. "Trebuie să plece", "Acest video suficient", "Cum naiba să atingi semul lui Liverpool?" sunt doar câteva dintre mesajele apărute pe internet.

"Decizia lui ten Hag de a ține jucători precum Weghorst... e cel mai slab jucător din istoria clubului. Este un număr 9 obișnuit care nu a făcut față la Burnley", au fost și cuvintele lui Richard Keys, un celebru jurnalist britanic.

A childhood Liverpool fan Wout Weghorst may well be, but touching the ‘This is Anfield’ sign on the way out the tunnel? ????

A penny for Roy Keane’s thoughts… pic.twitter.com/4OyS44Vl9c