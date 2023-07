Edwin van der Sar se afla în Croația când i s-a făcut rău. Ultimele informații despre starea de sănătate a fostului portar al Olandei

Fostul portar al lui Ajax Amsterdam, Edwin van der Sar, încă internat la terapie intensivă după o hemoragie cerebrală suferită vineri, se află într-o stare stabilă, dar încă îngrijorătoare, a anunţat fostul său club sâmbătă.

Fostul jucător de la Ajax şi Manchester United, în vârstă de 52 de ani, se afla în vacanţă pe o insulă din Croaţia când s-a simţit rău.

"Edwin van der Sar este încă la terapie intensivă în acest moment. Starea lui este stabilă, dar încă îngrijorătoare", a indicat Ajax într-un comunicat, sâmbătă.

"Familia Van der Sar, la fel ca Ajax, este recunoscătoare şi foarte emoţionată pentru numeroasele mesaje de sprijin", se adaugă în comunicat.

Van der Sar a părăsit postul de director general al lui Ajax Amsterdam în luna mai, post pe care îl ocupa din 2016, după cel mai prost sezon al clubului din ultimii 14 ani, "lăncierii" încheind pe locul trei în prima liga olandeză, în spatele lui Feyenoord Rotterdam şi PSV Eindhoven.

