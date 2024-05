Cât trebuie să plătească Chelsea pentru a-l aduce pe noul antrenor

Aceștia au decis să renunțe la antrenorul Mauricio Pochettino (52 de ani), ”instalat” în vara anului precedent la echipă. Londonezii s-au orientat rapid și s-au înțeles deja cu alt tehnician.

Enzo Maresca (44 de ani), antrenorul lui Leicester, va ocupa postul de ”principal” la gruparea de pe Stamford Bridge. Cele două părți au ajuns deja la un acord și italianul va semna un contract valabil până în 2029, cu opțiune de prelungire pentru încă un sezon.

Pentru a-l aduce pe Maresca, Todd Boehly va fi nevoit să plătească o sumă de bani drept compensație pentru cei de la Leicester. Jurnalistul Nicolo Schira scrie, pe pagina sa de Twitter, că este vorba despre zece milioane de euro.

#Chelsea will pay 10M to #Leicester as compensation fee to sign Enzo #Maresca, who will sign a contract until 2029 (5M/year). Paperworks time between Marbella and London. #transfers #CFC https://t.co/mI8A11nBfN