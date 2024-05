Aceștia au decis să renunțe la antrenorul Mauricio Pochettino (52 de ani), ”instalat” în vara anului precedent la echipă. Londonezii s-au orientat rapid către alt tehnician și au ajuns deja la un acord cu Enzo Maresca.

Antrenorul de 44 de ani care a reușit s-o promoveze pe Leicester City în Premier League după un singur sezon petrecut în Championship este alesul lui Todd Boehly pentru postul de antrenor la Chelsea.

Potrivit jurnalistului Fabrizio Romano, cele două părți s-au înțeles în privința unui contract valabil până în 2029, cu opțiune de prelungire pentru încă un sezon.

???????? Chelsea have agreed to appoint Enzo Maresca as new head coach, here we go!

❗️ Understand the agreement is now done on contract valid until June 2029, five year deal.

It will also include an option to extend until June 2030.#CFC, set to pay compensation fee to Leicester. pic.twitter.com/o8CsGF9Jcx