Înainte de evenimentul care a stabilit un nou record de asistență pe cel mai mare stadion al țării, Jose Mourinho a oferit un interviu în exclusivitate pentru PRO TV și a fost întrebat, printre altele, și despre Adrian Mutu, fostul său jucător de la Chelsea.

În urmă cu 20 de ani, în 2004, Adrian Mutu, pe atunci jucătorul londonezilor, a fost depistat pozitiv cu cocaină și a fost suspendat timp de trei luni, cu Jose Mourinho antrenor.

Jose Mourinho a spus un singur lucru despre Adrian Mutu

”The Special One” a fost întrebat despre carierele de antrenor ale lui Adi Mutu și Cristi Chivu. Despre fostul fundaș a vorbit în termeni laudativi, Mourinho s-a limitat să spună că nu urmărește parcursul celui poreclit ”Briliantul”.

„Nu am urmărit foarte mult cariera lui Mutu ca antrenor. Pe a lui Cristian am urmărit-o pentru că am fost în Italia în același timp, s-a descurcat foarte bine la nivel de academie, a arătat că are toate condițiile ca să fie un antrenor bun la nivel profesionist.

Lui Adrian îi urez să fie bine, dar nu-i urmăresc cariera de antrenor”, a spus Jose Mourinho, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru PRO TV.

Până la transferul lui Radu Drăgușin la Tottenham pentru 25 de milioane de euro, Adrian Mutu a deținut recordul pentru cel mai scump transfer al unui fotbalist român (22,7 milioane de euro, la Chelsea).

Într-un an și trei luni la Chelsea, Mutu a strâns 38 de meciuri în toate competițiile, reușind să marcheze de zece ori și să ofere opt pase decisive.

VIDEO - Jose Mourinho, despre Adrian Mutu

Cariera de fotbalist a lui Adrian Mutu

Adrian Mutu a evoluat de-a lungul carierei sale la FC Argeș Pitești, FC Dinamo, Inter, Hellas Verona, AC Parma, Chelsea, AS Livorno, Juventus, Fiorentina, Cesena, AC Ajaccio, Petrolul Ploiești, Pune City și ASA 2013 Tg. Mureș

Cele mai multe apariții pe care Mutu le-a bifat la vreo echipă au fost la ACF Fiorentina, 143, unde a reușit să înscrie de 69 de ori și să paseze decisiv în 27 de situații, în cele aproape 12.000 de minute petrecute la echipa din Serie A.

„Il Fenomeno”, așa cum era poreclit, Mutu a fost convocat la echipa națională de fotbal a României de 77 de ori, pentru care a înscris 35 de golrui. Debutul și l-a făcut în martie 2000, iar ultimul meci profesionist a fost în martie 2013.