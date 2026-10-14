Mykhaylo Mudryk era văzut la un moment dat drept unul dintre cei mai promițători jucători de pe continent. Din nefericire pentru urmăritorii săi, atacantul a fost suspendat pentru dopaj.

Cât a ajuns să valoreze Mykhaylo Mudryk după revenirea pe gazon

Perioada de chin a ajuns la final, suspendarea sa expirând în data de 31 iulie. În ciuda acestui fapt, Chelsea nu a mai contat pe serviciile sale, astfel că Tottenham l-a adus sub formă de împrumut.

Jucătorul a și revenit pe teren, în partida Nottingham - Tottenham 0-0, din etapa a 3-a din Premier League, campionat ce se vede în exclusivitate pe VOYO.

În ciuda acestui fapt, Mykhaylo Mudryk nu a mai adunat minute în următoarele etape. O accidentare la gleznă l-a ținut pe atacantul din Ucraina în afara lotului lui De Zerbi în ultimele patru partide oficiale.

Dacă la momentul transferului la Chelsea înregistra o valoare de piață de 60 de milioane de euro, suspendarea pentru dopaj i-a dus cota atacantului într-un punct critic. Pe parcursul inactivității, Mudryk nu a primit o evaluare din partea experților.

Revenit pe teren, lui Mykhaylo Mudryk i-a fost atribuită o valoare de piață de 15 milioane de euro. Ajuns la 25 de ani, starul din Premier League are în continuare timp să demonstreze că este un vârf al generației sale.