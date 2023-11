Carlo Ancelotti are ”pe masă” o ofertă din Premier League

Chiar dacă s-a spus că va prelua naționala Braziliei din vară, așa cum a spus și președintele Federației Braziliene de Fotbal, în ultima perioadă s-a zvonit că Real Madrid ar vrea să îi ofere o nouă înțelegere galonatului antrenor italian.

În tot acest timp, Carlo Ancelotti ar avea ”pe masă” și o altă variantă. Potrivit jurnalistei Arancha Rodríguez, tehnicianul a fost ofertat din Premier League, de Manchester United, unde antrenor este Erik ten Hag, care a fost contestat în ultima perioadă din cauza rezultatelor slabe ale echipei.

Vestea vine după ce Manchester United a câștigat ultimele trei meciuri din Premier League, iar acum este pe locul șase, cu 24 de puncte.

Pentru Ancelotti nu ar fi prima experiență în Premier League. A mai antrenat Chelsea în perioada 2009-2011, reușind să câștige și un titlu, dar și Everton, unde a fost antrenor în perioada 2019-2021. De acolo a revenit la Real Madrid.

