Surpriză de proporții! Cu cine negociază Florentino Perez pentru postul de antrenor la Real Madrid

Italianul a bătut deja palma cu naționala Braziliei, pe care o va prelua din vara anului 2024, iar în presa iberică au apărut mai multe nume de posibili înlocuitori pentru Ancelotti, printre care și Xabi Alonso, care face senzație la Bayer Leverkusen.

Doar că luni, publicația Relevo a scris despre intenția lui Florentino Perez de a-i prelungi contractul lui Ancelotti, chiar dacă acesta s-ar fi înțeles deja cu sud-americanii, după cum a dezvăluit chiar președintele Federației Braziliene de Fotbal.

Perez vrea să ajungă la un acord cu Ancelotti înainte de Crăciun, iar italianul ar fi încântat de un nou angajament cu gruparea de pe ”Santiago Bernabeu”.

???? Real Madrid wants to agree a new deal with Carlo Ancelotti before Christmas.

The coach gives his PRIORITY to Real Madrid.

