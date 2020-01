BREAKING NEWS: Caz cutremurator in Anglia! Jucatorul a fost UCIS chiar inaintea derby-ului! Detalii halucinante: meciurile au fost anulate!

Fotbalistul a murit in spital dupa ce a fost atacat in sambata dimineata. Jucatorul a suferit o fractura a craniului in urma incidentului petrecut in Retford, Notts la primele ore ale diminetii.

Echipa a facut anuntul decesului printr-un comunicat.

"Ne pare rau sa anuntam ca Jordan Sinnott a decedat inainte de ora 19. Familia si prietenii sai au fost alaturi de el si le transmitem sincerele noastre condoleante.

Din raporturile politiei reiese ca in urma unui atac grav din Retford petrecut ieri seara, Jordan a fost gasit inconstient cu craniul fracturat. A fost dus la spital, unde i-au fost tratate ranile si a fost conectat la aparate", au scris oficialii clubului.

Politia initial a mers la o sesizare vineri seara la o incaierare intre 8 persoane intr-o parcare a unui pub. Apoi au fost chemati la un al doilea incident langa Market Place, dupa ce Sinnott a fost lasat inconstient sambata dimineata, in jurul orei 2, dupa cum au scris politistii in raport.

Mai multe meciuri au fost amanate.