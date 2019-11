BREAKING NEWS: Anunt oficial dupa accidentarea TERIBILA a lui Andre Gomes! Jucatorul a fost operat azi

"Operatia a fost un mare succes", anunta Everton pe site-ul oficial.

"Putem sa confirmam ca Andre Gomes a suferit o interventie dupa fractura suferita la glezna dreapta. Procedura a mers extraordinar de bine", scrie Everton in comunicatul transmis azi.

Gomes e asteptat sa reuseasca revenirea pe gazon toamna viitoare. Portughezul va mai petrece cateva zile in spital, apoi va intra in programul de recuperare recomandat de medicii clubului.



