Mai tare ca Henry? Performanta ULUITOARE stabilita de jucatorul 64 de milioane de euro al lui Arsenal! Ce start exploziv a reusit

Aubameyang a intrat in istoria lui Arsenal.

Pierre Aubameyang a fost transferat de la Borussia Dortmund in aceasta iarna pe suma de 64 de milioane de euro si a marcat deja de 5 ori pentru Arsenal in 6 meciuri. Astfel, atacantul gabonez are un start foarte bun la noua sa echipa reusind sa-l intreaca pe legenda Thierry Henry.

Arsenal s-a impus cu scorul de 3-0 in fata celor de la Stoke City, prin dubla lui Aubameyang si golul lui Lacazette. Echipa londoneza a ajuns la 16 succese consecutive in meciurile de acasa. Henry este golgheterul all-time cu 175 de goluri doar in campionat, urmat de Ian Wright cu 128 de goluri.

La partida cu Stoke, Aubameyang si-a afisat o noua frizura cu numele bunicii sale, care a murit saptamana trecuta: "Este numele bunicii mele. Ea a murit saptamana trecuta, deci aceasta frizura este dedicata ei" , a spus Aubameyang.