Au pregătit oferta de transfer: 80 de milioane de euro pentru Mohamed Salah!

Starul egiptean putea pleca și în vară de pe Anfield, după ce a avut o ofertă uriașă din Arabia Saudită, dar a preferat să rămână sub comanda lui Jurgen Klopp.

Doar că arabii nu au renunțat la Mohamed Salah și pregătesc o nouă ofertă pentru a-i convinge pe cei de la Liverpool să renunțe la extrema dreaptă.

Conform talkSport, Al-Ittihad, echipa la care evoluează Karim Benzema, N'Golo Kante și Fabinho, este gata să ofere nu mai puțin de 70 de milioane de lire sterline (echivalentul a 81 de milioane de euro), pentru a-l transfera pe Mohamed Salah, care va intra în ultimul an de contract cu echipa sa.

În plus, și Jurgen Klopp ar urma să plece de la echipă, astfel că este posibil ca și Salah să-și dorească o nouă provocare.

