Cum a reacționat Mohamed Salah la anunțul făcut de Klopp că va părăsi Liverpool la finalul sezonului

Jurgen Klopp, antrenorul emblematic al echipei Liverpool, venit pe Anfield în octombrie 2015, a surprins fanii fotbalului anunțând că va părăsi clubul la finalul sezonului actual. Într-un interviu pentru site-ul oficial al clubului, Klopp și-a exprimat profunda legătură cu Liverpool și motivele care stau în spatele acestei decizii.

"Voi părăsi clubul la finalul sezonului. Înțeleg că este un șoc pentru oameni în acest moment, dar pot explica. Iubesc absolut totul despre acest club, oraș, suporterii noștri, echipa, personalul. Dar faptul că tot iau această decizie vă arată că sunt convins că este cea pe care trebuie să o iau. Nu mai am energie. Simt că sunt în criză de energie", a declarat Klopp.

Antrenorul german a subliniat că această hotărâre a fost luată în cunoștință de cauză și a menționat că a discutat cu clubul despre aceasta încă din noiembrie. Cu Jurgen Klopp la cârmă, Liverpool a cunoscut succese remarcabile, câștigând Premier League, Champions League, Supercupa Europei, Campionatul Mondial al Cluburilor, o Cupă a Angliei, o Supercupă a Angliei și o Cupă a Ligii Angliei.

Legat de anunțul lui Klopp, Mohamed Salah a dezvăluit: "Am avut o întâlnire la 10:30, ceea ce este ciudat. L-am văzut agentul său și am crezut că a prelungit contractul! Și apoi Van Dijk mi-a spus că pleacă... am fost șocat!".

