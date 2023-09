„Ce naiba face?!” Englezii au înnebunit când au văzut pe cine 'marca' Harry Maguire în meciul cu Ucraina 

Naționala Angliei este lider în Grupa C, având 13 puncte în cinci meciuri jucate, fiind urmată de Ucraina, care are șapte puncte și un meci în minus. Englezii au remizat în duelul disputat pe Tarczynski Arena din Polonia, după ce au fost conduși, în urma golului marcat de fotbalistul lui Arsenal, Zinchenko, în minutul 26.

Kyle Walker a restabilit însă egalitatea, în minutul 41, din pasa lui Harry Kane, închizând astfel tabela de marcaj. Deși Anglia este lider detașat, fanii englezi au avut un motiv de nemulțumire, titularizarea lui Harry Maguire.

Fanii englezi au remarcat un detaliu „inedit” la fundașul central de la Manchester United, în momentul golului marcat de Zinchenko. Maguire a fost surprins „marcându-și” coechipierul, pe Marc Guehi, care făcea marcaj la Konoplya, jucătorul care i-a pasat decisiv fotbalistului de la Arsenal.

Suporterii Angliei nu l-au iertat pe Harry Maguire și au comentat după ce au văzut faza care l-a avut în prim plan.

„Ce naiba face Harry Maguire?”, a scris un fan, în timp ce un altul a punctat: „Sezon nou, Harry Maguire vechi”.

What the hell is Harry Maguire doing ???? pic.twitter.com/shgAxutWrc