Szoboszlai, cel mai valoros fotbalist al Ungariei, legitimat la formația germană RB Leipzig, va semna cu Liverpool în această vară, după ce formația de pe Anfield Road a decis să îi activeze clauza de reziliere în valoare de 70 de milioane de euro.

Clauza de reziliere a lui Szoboszlai a avut ca dată de final 30 iunie, iar Liverpool s-a mișcat rapid și a activat-o cu câteva ore înainte de expirare pentru a evita alte negocieri cu RB Leipzig.

Jurnalistul Fabrizio Romano susține că Liverpool a informat-o pe RB Leipzig în legătură cu clauza de reziliere activată, gruparea din Premier League a bătut palma și cu Szoboszlai, iar maghiarul va semna curând contractul.

Mijlocașul ofensiv devine al treilea cel mai scump transfer din istoria lui Liverpool, după Virgil van Dijk (84,6 milioane de euro) și Darwin Nunez (80 de milioane de euro). Szoboszlai depășește nume precum Alisson (62,5), Naby Keita (60) sau Luis Diaz (47).

Dominik Szoboszlai este cel mai bine cotat jucător maghiar. Mijlocașul joacă la RB Leipzig din ianuarie 2021, când a fost cumpărat de la Salzburg pentru 22 de milioane de euro. În ultimul sezon, maghiarul a marcat 10 goluri și a oferit 13 pase decisive în cele 46 de meciuri disptuate pentru clubul din Bundesliga.

Szoboszlai este și căpitanul naționalei Ungariei, acolo unde a strâns până în prezent 32 de meciuri și 7 goluri.

BREAKING: Dominik Szoboszlai to Liverpool, here we go! Understand RB Leipzig are now informed that Liverpool have triggered the release clause. ???????????????? #LFC

€70m deal done, to be signed soon.

Personal terms agreed, Szobo’s ready for medical tests soon.

Huge signing for #LFC. pic.twitter.com/FjLLyGq68a