Catalanii l-au cumpărat pentru 120 de milioane de euro de la clubul de pe Wanda Metropolitano și l-au vândut pentru ”doar” 20 doi ani mai târziu.

Atletico Madrid i-a fixat prețul lui Antoine Griezmann

Acum, Griezmann reușește să impresioneze din nou și ar putea prinde un nou transfer de senzație pe final de carieră.

Manchester United a pus ochii pe starul francez, scriu englezii de la The Sun, și ar vrea să-l pună pe lista de transferuri și să-l atragă pe Old Trafford cu un salariu triplu față de cel pe care-l are acum la Atletico Madrid.

Pentru a renunța la serviciile lui Griezmann, Atletico Madrid vrea să primească suma ce reprezintă clauza de reziliere a francezului, în valoare de 22 de milioane de lire sterline, echivalentul a 25 de milioane de euro.

Antoine Griezmann mai are contract cu Atletico Madrid până în iunie 2026, iar cota sa de piață este de 25 de milioane de euro, conform Transfermarkt.

Înainte de a ajunge la Atletico Madrid, în 2014, Griezmann a evoluat pentru Berio și Real Sociedad, tot în Spania.