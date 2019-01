Asta e cea mai mare NEBUNIE a lui Klopp! Oferta COLOSALA pentru un pusti ANONIM! Pe cine vrea sa plateasca 70 milioane de euro

Oferta a fost insa refuzata!

Benfica a respins o oferta de 70 de milioane de euro de la Liverpool pentru Joao Felix, considerat unul dintre cei mai promitatori jucatori din fotbalul portughez. Acesta poate juca pe orice pozitie in ofensiva si a impresionat de cand si-a facut debutul in echipa mare a lui Benfica.

Joao Felix a inscris 4 goluri si a dat o pasa decisiva in 9 partide in prima liga din Portugalia, fiind folosit mai ales ca mijlocas ofensiva. In afara lui Liverpool, jucatorul de 19 ani este urmarit si de Manchester City, PSG, Barcelona si Monaco.

Liverpool a facut prima oferta pentru jucator, anunta Correio da Manha, insa mesajul presedintelui lui Benfica a fost unul clar: jucatorul nu pleaca fara sa fie achitata clauza de reziliere! Felix a semnat recent un nou contract cu Benfica pana in 2023, avand o clauza de 120 de milioane de euro.