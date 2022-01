Arsenal – Liverpool: Arteta versus Klopp în meciul antrenorilor care nu au luat titlul într-un sezon, dar au câștigat cupe

Vezi aici toate cotele Superbet pentru Arsenal – Liverpool!

Arteta și Klopp, cu ochii pe Mickey Mouse Cup

Ambele echipe pornesc cu șanse egale înaintea acestui meci, după 0-0 în tur; jucătorii sunt impulsionați în egală măsură să dea mai mult de 100% pe teren. Rămâne de văzut cine reușește să se adune în timp util pentru a câștiga. Interesant este faptul că acest meci aduce împreună două echipe care se află din ce în ce mai departe de titlu, astfel că a câștiga Mickey Mouse Cup e printre ultimele șanse să își salveze sezonul.

Arsenal este pe locul 6 în campionat, cu 35 de puncte după 20 de meciuri. Arteta a reușit să aducă, în medie, 1.85 puncte per meci cu tunarii. Iar în fața cormoranilor, a strâns în medie 1.43 puncte per meci. Liverpool, pe de cealaltă parte, se află pe locul 2 cu 45 de puncte după 21 de meciuri. Cu Klopp antrenor, Liverpool a reușit să strângă 1.84 de puncte per meci. În fața lui Arsenal, Klopp are o medie de 1.67 puncte per meci. Liverpool nu a mai câștigat titlul din sezonul 2019/20, în vreme ce Arsenal nu s-a mai impus din 2003/4. Cel mai aproape de titlu au fost în sezonul 2015/16, când cedau însă mult doritul trofeu celor de la Leicester.

Intră în SuperSocial, singura rețea socială dedicată jucătorilor din România!

Mikel Arteta și Jurgen Klopp sunt în cărți pentru a câștiga Cupa Ligii Angliei, reușită ce le-ar putea salva sezonul. În ultimii 10 ani, Man City a câștigat de 6 ori trofeul acestei competiții. Cine s-a mai aflat în situația celor doi? În sezonul 2011/12, Sir Kenny Dalglish câștiga titlul cu Liverpool, dar nu reușea să se impună și în campionat, unde titlul îl câștiga City cu Roberto Mancini ca antrenor. În 2012/13, Michael Laudrup lua Mickey Mouse Cup cu Swansea City, dar titlul îl câștiga Man United. În 2016/17, era rândul lui Mourinho să câștige Cupa cu United, dar rata titlul, pe care și-l adjudeca Chelsea. În sezonul 2019/20, Pep Guardiola bifa Cupa, dar rata titlul, care era câștigat de Liverpool.

Descarcă aplicația Superbet și intră în acțiune de pe mobil!

ECHIPELE PROBABILE

Arsenal: Ramsdale; Chambers, Holding, Gabriel, Tierney; Saka, White, Lokonga, Martinelli; Lacazette, Nketiah.

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konate, van Dijk, Tsimikas; Henderson, Fabinho, Jones; Jota, Firmino, Minamino.

#ÎmpreunăSuntemSuper #SuperMeci #SuperAntrenori