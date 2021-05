Aproape sa planga la interviu! Alisson, reactie ulutioare dupa ce a inscris golul anului in Anglia: "Sper ca tata a fost aici sa ma vada. Acum e cu Dumnezeu si sarbatoreste pentru mine"

Alisson a trecut prin momente cumplite in acest an, dupa moartea tatalui sau. Parintele portarului brazilian a fost gasit fara viata intr-un lac, dupa ce a plecat sa inoate in timp ce se afla in vacanta alaturi de familie.

Goalkeeperul de 28 de ani a marcat un gol istoric pentru Liverpool, in victoria cu WBA de astazi. Reusita lui Alisson o tine pe Liverpool in cursa pentru calificarea in grupele Champions League. Alisson i-a dedicat tatalui sau reusita contra lui West Bromwich. Vizibil emotionat, portarul s-a tinut bine pentru a nu izbucni in lacrimi.

"Sunt prea emotionat. Mi s-au intamplat multe in ultimele luni mie si familiei mele. Fotbalul e viata mea. Sper ca tatal meu a fost aici sa vada ce am facut. Cred ca e cu Dumnezeu si sarbatoreste acum. Uneori luptam, luptam si lucrurile nu se intampla. Sa marchez golul asta ma face foarte fericit.

Vreau sa ajungem in Champions League, asta e visul nostru. N-as putea sa fiu mai fericit decat sunt", a spus Alisson dupa meci pentru Sky Sports.

An emotional Alisson Becker dedicated his last-minute goal to his father, who passed away earlier this year ???? (via @footballdaily)pic.twitter.com/t1nk7Wdx8X — ESPN FC (@ESPNFC) May 16, 2021