Anunt socant in Anglia! Un fost atacant din Premier League a fost DAT IN URMARIRE de Politie! Ce s-a intamplat

Atacantul celor de la Sheffield Wednesday, Fernando Forestieri, s-a ales cu mandat de arestare fara posibilitatea eliberarii pe cautiune dupa ce a lipsit nemotivat de la Tribunalul din Mansfield astazi. Forestieri a fost pus sub acuzare dupa o bataie pe teren in data de 24 iulie.

Forestieri a fost reclamat pentru injuraturi, rasism si comportament violent la o partida amicala a lui Wednesday in fata celor de la Mansfield Town. Forestieri nu a aparut in fata judecatorilor si nu a fost oferita vreo explicatie pentru absenta sa astfel ca a fost emis mandatul de arestare.

Forestieri a ajuns la Sheffield Wednesday in 2015, find transferat de la Watford, echipa pentru care a marcat de 17 ori in Premier League.

