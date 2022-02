Anunț în legătură cu viitorul lui Chelsea! Ce se întâmplă cu clubul londonez după ce Abramovich și-a anunțat retragerea după războiul declanșat de Putin

Războiul declanșat de Vladimir Putin în Ucraina are repercusiuni asupra rușilor din toată lumea, iar unul dintre miliardarii planetei, Roman Abramovich nu a scăpat. După ce a primit 'interzis' în Marea Britanie, patronul lui Chelsea a luat decizia de a se retrage din conducerea clubului și a anunțat asta prin intermediul unui comunicat.

Administratorii Fundației Chelsea se vor ocupa de club, despre care s-a scris că Abramovich ar putea fi obligat să îl vândă. Rusul a cumpărat gruparea londoneză în 2003, după ce a plătit 190 de milioane de dolari în schimbul său.

Deși fanii s-au temut pentru viitorul echipei favorite, se pare că Roman Abramovhic nu are în plan să vândă clubul, după cum a dezvăluit chiar jurnalistul Fabrizio Romano. Anunțul rusului nu stârnește îngrijorare în rândul londonezilor, asta pentru că va rămâne în continuare patronul echipei.

„Poziția lui Chelsea la anunțul oficial făcut de Abramovich. Se înțelege că clubul 'nu este de vânzare' așa cum stau lucrurile, de asemenea, Roman Abramovich este în continuare patronul.

Decizia de a face un pas în spate, anunțată sâmbătă, s-a luat pentru a ajuta și proteja clubul”, a anunțat Fabrizio Romano pe Twitter.

Chelsea position on official statement made by Abramovich. The club is understood to be ‘not for sale’ as things stand - also, Roman Abramovich is still the owner. ???? #CFC

The decision to step back announced today has been made in order to help and protect the club. pic.twitter.com/Gv57ze5Pzb