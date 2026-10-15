Înainte de victoria categorică cu 6-3 împotriva celor de la LASK Linz, în Liga Campionilor, se ridicau semne de întrebare cu privire la contribuţia jucătorului transferat în vară pentru 123 de milioane de lire sterline; însă, după hat-trick-ul reuşit în Austria, s-a presupus imediat că acesta va fi punctul de plecare pentru o evoluţie ascendentă.

Andoni Iraola îi ia apărarea lui Bradley Barcola

Iraola subliniază însă că este nevoie de o perspectivă mai nuanţată asupra extremei franceze, întrucât internaţionalul francez a disputat doar şapte meciuri, nefiind inclus nici măcar în partidele amicale din presezon, după ce fusese exclus din lot de Paris Saint-Germain.

"Aşa este fotbalul. Câştigi un meci şi eşti incredibil; ai o prestaţie slabă şi eşti un dezastru. Aşa va fi pentru Bradley, dar şi pentru oricine lucrează în fotbal. Trebuie să acceptăm acest lucru. Totuşi, trebuie să analizăm implicarea sa în joc dintr-o perspectivă mai largă.

A avut un rol important în multe situaţii şi a fost esenţial pentru echipa sa naţională cu care a câştigat numeroase trofee. Acum, totul ţine de atingerea formei optime şi de consolidarea relaţiilor cu coechipierii - nivelul de înţelegere, efortul colectiv şi sincronizarea momentelor în care trebuie atacate spaţiile libere.

Este încă foarte devreme, mai ales că nu a bifat niciun minut în presezon. Practic, el a parcurs etapa de pregătire chiar în timpul primelor meciuri oficiale alături de noi. Cu cât va juca mai mult pentru noi şi alături de coechipierii săi, cu atât va deveni mai bun", a spus Iraola, potrivit Agerpres.

Contribuţia lui Barcola va fi esenţială în următoarele partide, având în vedere că Alexander Isak, Cody Gakpo şi Dominik Szoboszlai sunt accidentaţi şi, cel mai probabil, nu vor fi apţi de joc sâmbătă, împotriva celor de la Brentford. Iraola a dezvăluit, de asemenea, că revenirea fundaşului central Giovanni Leoni - absent din septembrie anul trecut, în urma unei accidentări grave la genunchi suferite chiar la debut - a fost amânată.