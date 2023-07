A murit Trevor Francis, fostul adversar al Stelei

Trevor Francis, fost atacant important al naţionalei de fotbal a Angliei, a murit la vârsta de 69 de ani după ce a suferit un atac de cord, a anunţat luni familia sa.

Francis şi-a început cariera la Birmingham City în 1970, înainte de a evolua la Nottingham Forest,

Manchester City, Sampdoria, Atalanta Bergamo, Glasgow Rangers, Queens Park Rangers şi Sheffield Wednesday.

Nottingham Forest is deeply saddened to learn of the passing of two-time European Cup winner, Trevor Francis.

A true Forest legend who will never be forgotten. pic.twitter.com/TRHnjr2Mmr