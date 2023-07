Declarația zilei vine de la Lazslo Dioszegi

Laszlo Dioszegi (52 de ani), fondatorul clubului Sepsi Sfântu Gheorghe, este, poate, cel mai decent om de fotbal din România, neimplicat în scanadalurile obișnuite din Liga 1.

Declarația zilei vine de la Laszlo Dioszegi

Dioszegi, care are afaceri în panificație, a spus luni că pâinea produsă de brutăria lui din Sfântu Gheorghe se găsește și în București. În șase zile ale săptămânii, în Piața Obor, nu și duminica.

“La piața Obor se găsește pâinea de la brutăria mea în fiecare zi în afară de duminică. Cred că la etajul doi, dacă îmi aduc eu aminte bine, avem pâine proaspătă zilnic și aducem din Sfântu Gheorghe”, a spus Laszlo Dioszegi la Radio Sport Total FM.

Ce buget are Sepsi

Într-un interviu pentru Sport.ro, Laszlo Dioszegi a vorbit în primăvară despre bugetul formației din Sfântu Gheorghe.

"6-7 milioane de euro din drepturi tv și sponsori. Nu este de ajuns pentru titlu. CFR și FCSB au dublu. Banii sunt principalul atu al unui club care vrea să câștige campiontul. După aia, trebuie să ai și un dram de noroc, trebuie să alegi jucătorii foarte bine...

Nu am făcut un calcul cât am investit în fotbal până acum Eu nu am posibilitatea financiară să investesc foarte mulți bani, nu sunt un om bogat. Am lucrat foarte mult și am adus foarte mulți sponsori și din țară, și din străinătate. Fără sponsori nu am fi putut să supraviețuim în prima ligă nici măcar o jumătate de an".