A fost desemnat jucătorul sezonului în Premier League! Pentru a cincea oară consecutiv, trofeul merge la un fotbalist al lui Manchester City

Englezul și-a confirmat statutul de jucător excepțional în cea mai bună campanie din cariera sa de până acum. La doar 23 de ani, Foden a jucat un rol crucial în lupta lui Manchester City pentru al patrulea titlu consecutiv în campionatul englez.

Performanțe remarcabile

În acest sezon, Phil Foden a marcat 17 goluri și a oferit 8 pase decisive în 34 de meciuri în campionat, unde și-a demonstrat versatilitatea prin evoluții excelente atât ca mijlocaș central, cât și ca extremă stânga. În toate competițiile, englezul a înscris 25 de goluri și a oferit 11 assist-uri.

Manchester City, lider în Premier League

Cu o etapă înainte de finalul sezonului, Manchester City se află pe primul loc în clasament, cu un avans de două puncte față de Arsenal. În cazul unui nou triumf al echipei, Phil Foden va deveni cel mai tânăr jucător care să câștige șase titluri în Premier League.

Foden a surclasat jucători de calibru precum Erling Haaland, Alexander Isak, Martin Odegaard, Cole Palmer, Declan Rice, Virgil van Dijk și Ollie Watkins în cursa pentru cel mai bun fotbalist al sezonului. El a fost, de asemenea, ales "Jucătorul Anului" de membrii Asociației Jurnaliștilor de Fotbal din Anglia la începutul acestei luni.

"Sunt extrem de mândru. Este o plăcere că am fost nominalizat alături de atât de mulți alți jucători extraordinari, care s-au bucurat de sezoane speciale. Am fost mulțumit de felul în care am jucat în acest sezon și foarte mulțumit că am putut contribui cu goluri și pase decisive pe tot parcursul sezonului," a declarat Phil Foden, citat de britanicii de la SkySports.

Tradiția lui Manchester City continuă

Este pentru al cincilea an consecutiv când trofeul pentru cel mai bun jucător al sezonului revine unui fotbalist de la Manchester City. Anterior, acesta a fost câștigat de Ruben Dias, Erling Haaland și Kevin De Bruyne (de două ori) și este clară dominanța și constanța echipei în performanțele individuale și colective.