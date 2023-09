Destinație surprinzătoare pentru atacantul pe care Arsenal a plătit 80 de milioane de euro

Nicolas Pepe (28 de ani) a fost transferat de Arsenal pentru 80 de milioane de euro de la Lille în 2019, dar nu a impresionat la gruparea londoneză.

În sezonul precedent, în care Arsenal s-a bătut la titlu în Premier League, Pepe a evoluat sub formă de împrumut la OGC Nice, în Ligue 1, iar acum este gata de o nouă experiență.

Mikel Arteta nu va conta pe serviciile ivorianului cu cetățenie franceză, astfel că Arsenal a bătut deja palma cu Beșiktaș pentru transfer, notează jurnalistul Nicolo Schira.

???? Done Deal and confirmed! Nicolas #Pepe to #Besiktas from #Arsenal. #transfers https://t.co/TdA7BsZCpW