A venit si premiul pentru eliminarea Barcelonei! Bomba sexy care i-a rasplatit pe De Rossi si Nainggolan cu un pictorial incendiar. GALERIE FOTO

Roberta Pedrelli este muza celor de la Roma. Frumoasa italianca a pozat sexy dupa victoria impotriva Barcelonei, din UCL.

Roberta Pedrelli este actrita si prezentatoare, iar in timpul liber mare fana a celor de la AS Roma. Ea i-a rasplatit pe De Rossi, Nainggolan & Co cu un pictorial sexy dupa ce acestia au eliminat Barcelona din UCL.

