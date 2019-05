A dat 100 de cartonase rosii in Premier League si a innebunit pentru echipa favorita! Arbitrul care a facut senzatie in tribuna! Cum s-a bucurat | VIDEO

Mike Dean s-a bucurat pentru echipa favorita.

Toata Romania vede Romania! Norvegia - Romania, vineri, 7 iunie, 21:45, in direct la PRO TV! Malta - Romania, luni, 10 iunie, 21:45, in direct la PRO TV!

Mike Dean a devenit recent primul arbiru din istoria Premier League care arata 100 de cartonase rosii. Chiar daca oficiaza meciuri in campionatul englez, el nu a putut sta departe de echipa favorita.

Centralul i-a sustinut pe cei de la Tranmere Rovers in drumul lor catre promovarea in Liga a 3-a si nu si-a mai putut ascunde bucuria la finalul partidei cu Forest Green Rovers. Tranmere s-a calificat in faza finala a play-off-ului de promovare si va juca partida decisiva pe 25 mai, pe Wembley.

Bucuria lui Mike Dean i-a suprins pana si pe cei mai infocati fani ai celor de la Tranmere Rovers.