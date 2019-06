Un roman are viata dubla: e sportiv si artist! Show-ul acvatic la care isi arata talentul costa 250 de milioane de euro!

Un roman are viata dubla - e si sportiv, dar si artist. Show-ul acvatic la care isi arata talentul costa 250 de milioane de euro!

Catalin Preda se da in spectacol impreuna cu zeci de inotatori! Oamenii dau sute de euro, ca sa vada showurile in apa ale romanului!



Cand nu are spectacole, Preda isi risca viata la sarituri in apa, de la mare inaltime. Romanul a invatat sa inoate acum 20 de ani.



"Eram mic, sfarsit, fricos. Fricos de apa. Am avut antrenor destul de sever. Ma lua de o mana si de un picior si ma arunca pe al treilea culoar. Si nu prea am avut incontro", a declarat Catalin Preda.