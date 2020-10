Radu Valahu se pregateste pentru un record nebun! Vrea sa traga un avion 

Valahu a inceput pregatirea la Aeroclubul Romaniei. N-a tras, ci a impins avionul cu capul.

Reporter: - V-a mutat toate avioanele de aici.

Ionut Andrei, comandat Aeroclub Romania: - Da, multumim, Radu!

Radu Valahu: - Cu drag!

Ionut Andrei: - Ne-ai ajutat la activitatea de deshangarat a avioanelor, te mai chemam.

"Concluzia acestui eveniment este ca am capul mai tare decat elicea. Daca e elicea stramba va rog sa ma scuzati, eu sunt de vina", a spus Valahu.

Valahu cauta cel mai greu avion din tara. Vrea sa traga un Boeing, de mari dimensiuni, sau un avion militar, Hercules.

"Am avut in cap chestia asta de mic si acum am zis hai sa o fac. Orice e greu, dar daca ai o doza de nebunie, nebunie frumoasa pot sa o faci", a adaugat Valahu.

