Patinatoarea care si-a luat viata la 20 de ani traia intr-o DEPRESIE crunta. Ce i-a spus mamei sale inainte sa moara

Continua sa apara detalii despre decesul tragic al Ekaterinei Aleksandrovskaya, o fosta campioana mondiala la patinaj artistic.

Australianca de origine rusa a fost gasita fara suflare dupa ce s-a aruncat de la etajul 6 al blocului din Moscova unde locuia, toate informatiile culese de anchetatori ducand spre o sinucidere.

Pentru Ekaterina, titlul mondial la juniori in proba de perechi (cucerit in 2017) a fost singura raza de lumina intr-o viata plina de evenimente negative. Astfel, in ultimii ani, ea suferise doua pierderi familiale extrem de grele, tatal si bunica, disparitii care i-au insuflat primele semne de depresie.

Ca urmare, performantele sale sportive au scazut considerabil, primul mare esec fiind un loc sub asteptari (18) ocupat la Olimpiada de iarna din 2018. Lovitura cea mai grea a primit-o insa la inceputul acestui an, doctorii diagnosticand-o cu o boala grea, epilepsie. Mai mult, i s-a recomandat sa-si incheie prematur cariera sportiva, fapt care i-a accentuat depresia.

Ca si cum nu era de-ajuns, pe un bilet gasit in apartamentul sau dupa sinucidere, era scris "Iubire", lucru care poate duce cu gandul si la o eventuala neimplinire sentimentala. "Am esuat in toate!" sunt cuvintele pe care Ekaterina i le-a transmis mamei sale in repetate randuri, amanunt dezvaluit presei din Rusia chiar de catre cea care si-a pierdut in mod dramatic fiica.