Jennifer Lopez vrea sa investeasca in sport! E gata sa cumpere o echipa cu 1.65 miliarde de euro: planul pus la cale in pandemie

Jennifer Lopez vrea sa investeasca impreuna cu Alex Rodriguez, logodnicul ei, in achizitia unui club de baseball.

Alex Rodriguez este un fost jucator de baseball si e logodit cu celebra artista Jennifer Lopez. New York Post a dezvaluit informatia potrivit careia, cei doi intentioneaza sa cumpere echipa de baseball New York Mets.

Actualul patron al patron al clubului, Fred Wilpon, isi doreste sa vanda echipa din cauza pierderilor provocate de pandemia de Covid-19 si a purtat mai multe negocieri in ultimul timp.

Alex Rodriguez este unul dintre cei mai mari jucatori din istoria baseball-ului are sanse mari sa cumpere clubul New York Mets.

"Pot investi sume importante si sunt siguri ca pot atrage investitori puternici pentru a finaliza tranzactia. Bani exista si va veni o oferta", a spus un apropiat al patronului de la New York Mets, potrivit New York Post.

Averea lui Jenifer Lopez si a lui Alex Rodriguez se ridica la aproximativ 700 de milioane de dolari.

Alex Rodriguez a jucat la Seattle Mariners (1994–2000), Texas Rangers (2001–2003) si New York Yankees (2004–2013 si 2015–2016). Rodriguez a fost campion in Major League Baseball in 2009, cu New York Yankees si a fost ales de trei ori cel mai bun jucator al ligii.