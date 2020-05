Cine e barbatul misterios cu care a fost prinsa in casa Jennifer Lopez! Nimeni nu se astepta la explicatia asta

Fara sa vrea, artista americana Jennifer Lopez (50 de ani) a declansat o intreaga polemica in mediul online dupa ce a postat un banal selfie in sala de gimnastica.

Poza s-a viralizat imediat in conditiile in care, undeva in spatele lui J.Lo, deasupra umarului drept, se poate observa cu ochiul liber chipul unui barbat cu mana la gura. Cum infatisarea acestuia era departe de cea a iubitului Alex Rodriguez, fanii cantaretei au intrat la banuieli.



Dupa mai mult de 10 zile de la respectiva postare, Jennifer Lopez a venit cu o prima explicatie, in cadrul show-ului de televiziune gazduit de comediantul Jimmy Fallon.

”A fost un Zoom!”, a raspuns amuzata vedeta, inainte de a oferi si detalii. ”Pentru ca n-avem o sala de fitness in casa, am improvizat una in garaj, cu o banca si cateva greutati. Plus ca acolo am si oglinzile pentru repetitiile de dans. Cred ca era un agent imobiliar cu care Alex discuta pe Zoom. Nu stiu ce facea, daca stranuta sau tusea”, a precizat Jennifer, elucidand astfel unul dintre cele mai mari mistere care s-au invartit in jurul ei in ultima vreme.