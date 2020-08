International de top din Australia, victima unei "RAZBUNARI PORNO". Imaginile fara perdea circula pe internet. O tanara de 18 ani risca inchisoarea

O fosta iubita a rugbistului tongan Kotoni Staggs a distribuit imagini din intimitatea sportivului.

Campionatul de rugby al Australiei, unul dintre cele mai puternice din lume, se confrunta cu o problema extrem de delicata, legata de un scandal sexual in care a intrat un jucator al echipei Brisbane Broncos.

Astfel, Kotoni Staggs (21 de ani) a ramas socat in momentul in care a vazut circuland in mediul virtual un sex-tape in care chiar el este unul dintre protagonisti, alaturi de o partenera cu care intretinuse in trecut relatii intime. Conform presei de la Antipozi, este vorba de o "razbunare pornografica" a unei tinere de 18 ani, caz care va fi finalizat in instanta.

Daca va fi gasita vinovata, adolescenta risca sa ajunga dupa gratii, asta pentru ca distribuirea de imagini sexuale explicite fara consimtamantul celeilalte parti se pedepseste cu inchisoare de pana la 2 ani. In acest timp, Kotoni Staggs n-a avut nici un comentariu oficial, dar avocatii sustin ca rugbistul e "extrem de jenat si suparat", fiind pus in discutie inclusiv randamentul sau in teren in urmatoarele meciuri.

Kotoni Staggs joaca la o echipa de club din Australia, dar face parte din nationala statului Tonga, tara cu o traditie deosebita in sportul cu mingea ovala.