Atentie, SPORTIV RAU! Fotbalistul care si-a STRANS DE GAT iubita pana la INCONSTIENTA. A fost pus imediat pe "LIBER"

Americanul Derrius Guice e cercetat penal pentru violenta domestica dusa la extrem.

Un caz cutremurator a socat opinia publica din State, mai ales ca protagonist e unul dintre jucatorii echipei de fotbal american Washington Redskins. In varsta de 23 de ani, Derrius Guice n-a prea jucat in ultimii ani, fiind afectat de dese accidentari, insa a devenit vedeta peste noapte, in sens negativ.

Tanarul sportiv a intrat in atentia justitiei dupa ce o femeie, probabil fosta iubita, il acuza pe Derrius de mai multe episoade de violenta in cuplu. Cea mai infioratoare scena s-ar fi produs atunci cand fotbalistul a strans-o de gat atat e tare pe partenera sa incat aceasta s-a aflat pentru scurt timp in stare de inconstienta, la un pas de moarte.

Agresiunea s-a produs la inceputul anului, in luna martie, intr-o perioada in care femeia a mai fost abuzata de Derrius de cateva ori. Astfel, in februarie si-a pierdut o unghie de la mana dupa ce a fost trantita in baia locuintei, iar in aprilie a fost impinsa si batuta chiar pe strada, in fata casei.

Clubul Washington Redskins a reactionat imediat dupa ce informatiile au aparut in presa, iar decizia a fost una radicala, Derrius Guice fiind dat afara de la club si devenind "agent liber", cum spun americanii.