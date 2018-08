Argint si bronz la Europenele de Gimnastica! Denisa Golgota, EROINA Romaniei! Aur, la junioare

Medalii de argint si bronz la senioare si aur la junioare in probele pe aparate de la Glasgow.

Denisa Golgota a reusit sa cucereasca doua medalii pentru Romania la Campionatele Europene de Gimnastica de la Glasgow. Romanca a ocupat locul al doilea in finala de la sol si locul al treilea la sarituri.

Denisa, in varsta de 16 ani, a obtinut 13.600 la sol si 14.166 la sarituri.

Reusita Denisei Golgota nu a fost singura performanta a Romaniei la Glasgow. Imnul Romaniei a rasunat pentru Ioana Stanciulescu, in varsta de 14 ani, gimnasta care a intrat ultima in finala de la sol si a reusit sa obtina medalia de aur. O alta junioara, Antonia Duta, s-a clasat a patra in aceeasi finala.