Aceasta este echipa preferată a lui Donald Trump. A făcut două oferte de cumpărare și ambele au fost refuzate 

Dar Donald Trump este și un mare fan al fotbalului american, iar echipa sa favorită este Buffalo Bills.

Trump a avut două oferte refuzate de NFL

Carismaticul politician, afacerist și om de televiziune a făcut deja două oferte pentru cumpărarea clubul din statul New York. În 2014, încercarea sa de cumpărare a clubului a fost respinsă de oficialii NFL, deși găsise instituții bancare importante care să-i împrumute sumele necesare achiziției. Presa sportivă americană a scris atunci că refuzul a avut mai mult de-a face cu faptul că a fost unul dintre promotorii USFL în anii '80, competiție rivală a NFL, când a deținut clubul New Jersey Generals (1982-1986).

Ulterior, în 2023, fostul președinte al SUA a făcut o nouă ofertă, în valoare de 1 miliard de dolari, după decesul patronului Ralph Wilson. El a ajuns pe lista scurtă de trei ofertanți acceptați, alături de un grup de afaceriști condus de cântărețul Jon Bon Jovi și de Terry și Kim Pegula, care dețineau deja echipa de hochei Buffalo Sabres.

În cele din urmă, oferta familiei Pegula, care are o avere de peste 7 miliarde de dolari, a fost acceptată. Se pare că politicianul republican a făcut oferta mai avantajoasă, dar că NFL a pus piedici achiziției, pentru că acesta fusese trimis în judecată într-un proces controversat, în care Letitia James, procurorul general din New York, îl acuză că și-a umflat masiv situația financiară și valorile activelor sale.

Buffalo Bills, echipa unde a strălucit O.J. Simpson

Buffalo Bills este un club înființat în 1959, care joacă pe arena Highmark Stadium, din Orchard Park, statul New York (71.608 locuri). Echipa a evoluat în American Football League (1960–1969), iar din 1970 este parte a National Football League, după fuziunea celor două ligi.

Are în palmares două titluri AFL (1964, 1965) și a fost campioana Conferinței AFC de patru ori (1990, 1991, 1992, 1993). Printre jucătorii importanți ai echipei se numără Jim Kelly, Butch Byrd, Thurman Thomas, Jim Ritcher, Elbert Dubenion, Bruce Smith, Frank Reich, Andre Reed, O.J. Simpson, Jack Kemp, Billy Shaw, Scott Norwood sau Chris Mohr. Clubul are cartierul general în zona metropolitană Buffalo - Niagara Falls, la 350 de kilometri distanță de orașul New York, de unde este originar Trump.

Foto - Getty Images