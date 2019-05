Sportivi si actori celebri pasionati de gambling (P)

Toata Romania vede Romania! Norvegia - Romania, vineri, 7 iunie, 21:45, in direct la PRO TV! Malta - Romania, luni, 10 iunie, 21:45, in direct la PRO TV!

Fara indoiala, industria de gambling se numara printre cele mai infloritoare industrii din lume, oameni din toate categoriile sociale fiind tentati, de-a lungul timpului, sa isi incerce norocul, fie in cazinourile din Las Vegas, Macau, Londra, Ibiza etc. fie in cele online. Acestea din urma au aparut la mijlocul anilor 90’, contribuind din plin la cresterea popularitatii jocurilor de noroc in intreaga lume, indiferent ca vorbim de pariuri sportive, poker, bingo, sloturi, blackjack sau ruleta live.

Fara sa urmareasca in mod special castiguri financiare (majoritatea au averi colosale), chiar si o parte din cele mai cunoscute staruri din lumea filmelor, muzicii sau sportului are propriile povesti la mesele de joc, printre cele mai cunoscute fiind, potrivit theleader.info, urmatoarele.

Ben Affleck

Cunoscut in special datorita rolurilor interpretate in filme precum Justice League 2 (2019), Triple Frontier (2019), The Accountant (2016), Runner Runner (2013) sau cele din categoria ,,oldies but goldies’’ Paycheck (2003), The Sum of All Fears (2002), Armageddon (1998), Ben Affleck este si un foarte bun jucator de poker, fiind castigator al Turneului de Poker din California in 2004. Pe langa trofeu, Affleck a incasat un cec de 356.400 de dolari, suma totusi ceva mai mica decat cea pierduta in anul 2001, cand celebrul actor ar fi pierdut 400.000$, la o singura mana de poker.

Charlie Sheen

Celebru mai ales datorita rolului din serialul ,,Doi barbati si jumatate’’, Charlie Sheen a reusit mereu sa fie in atentia publicului, una dintre cauze fiind, se pare, pasiunea sa pentru jocuri de noroc, in special pariuri sportive si poker. Potrivit sursei citate mai sus, cea mai mare suma pierduta de Sheen intr-o singura sesiune de joc ar fi de aproximativ un milion de dolari.

Tiger Woods

Pentru majoritatea oamenilor, Tiger Woods inseamna pentru golf ceea ce a insemnat Elvis pentru muzica rock sau Pele pentru fotbal. Ingustand un pic cadrul, ceea ce reprezinta Hagi pentru fotbalul romanesc sau Nadia Comaneci pentru gimnastica. Totusi, putini oameni stiu ca legendarul Tiger Woods, detinator al unei averi de peste 800 de milioane de dolari in 2018, obisnuia sa joace in trecut blackjack in cazinouri pe sume destul de mari, mizand chiar si 25.000$ la o singura mana. Tocmai de aceea, se pare ca insusi Tiger ar fi cerut sa aiba o limita de pariere intr-un anumit cazino din Vegas, limita stabilita la un milion de dolari.

Michael Jordan

Nu este considerat doar unul dintre cei mai buni baschetbalisti din istorie, ci si unul din cei mai mari atleti din lume. In cele 11 sezoane petrecute la Chicago Bulls, Michael Jordan a devenit o legenda a baschetului mondial, adunand o avere de aproximativ un miliard de dolari. Totusi, Jordan a reusit sa se afle de nenumarate ori in centrul atentiei si pentru pariurile sale extravagante, asul baschetului pariind, nu o singura data, sume cuprinse intre 100.000 si 250.000 de dolari pe un singur eveniment. Cea mai mare suma de bani pierduta pe un singur pariu de Jordan ar fi uriasa, 5 milioane de dolari, se arata in cadrul aceluiasi material publicat pe theleader.info. Nu stim cat de reala este totusi aceasta suma, insa cert este faptul ca Jordan a avut mai mult succes in cariera de baschetbalist decat in cea de parior.