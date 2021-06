(P) Un laptop care tinteste si cucereste prima pozitie: ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED (UX582)

ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED (UX582) este un laptop premium premiat la CES 2021 Innovation Awards, conceput pentru productivitate care revolutioneaza fluxurile de lucru din domeniile creative, fiind un companion perfect pentru creatorii de continut din domenii precum foto, video, compozitie muzicala, animatie 3D, dar si pentru programatori si streameri. Indiferent de unghiul din care il privesti, nu poti sa nu observi maiestria care a facut posibil acest laptop. ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED (UX582) face o impresie buna cand sta inchis si in special deschis, moment in care privirea iti este atrasa de cele 2 ecrane: ecranul de 15.6 inch 4K OLED cu margini aproape invizibile NanoEdge, validat Pantone si in special de ecranul secundar cu latime completa de 14 inch ScreenPad Plus, inclinat catre utilizat. Cum sta la capitolul performanta? Fiind vorba de un campion nu trebuie sa te mire ca in carcasa acestuia sta un procesor pana la Intel® Core™ i9-10980HK ce poate rula pana la 5.3 GHz, ajutat de pana la 32 GB RAM, o cantitate mai mult decat suficienta incat sa uiti sa inchizi aplicatiile in timp ce te joci pe una din cele mai noi si puternice placi video ale momentului, NVIDIA® GeForce® RTX™ 3070 cu 8 GB RAM.

ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED (UX582) este laptopul ce ofera toate beneficiile tehnologiile viitorului, cu performante ce eficientizeaza fara efort sarcinile creative. ZenBook Pro Duo este laptopul viitorului datorita ecranului secundar ScreenPad Plus de 14 inch care ocupa toata lungimea laptopului pentru a nu irosi spatiul. Nu doar atat, dar se si inclina catre utilizator in mod automat pentru o lizibilitate imbunatatita in timp ce te joci sau muncesti si o racire cat mai eficienta.

Al doilea ecran, ScreenPad Plus, poate fi utilizat ca orice monitor secundar, ASUS punand la dispozitie noua aplicatie software ScreenXpert 2, cu o varianta imbunatatita care usureaza tranzitia continutului intre cele doua ecrane, imbunatatind astfel creativitatea. Poti de exemplu sa extinzi aplicatia curenta pe ambele ecrane simultan, daca iti doresti un spatiu de lucru extins. Poti folosi ScreenPad Plus pe post de touchpad sau poti porni automat grupuri intregi de aplicatii. Poti bineinteles comuta intre cele deschise la un moment dat sau poti folosi spatiul generos pentru a controla aplicatia care ruleaza in ecranul principal in modul avansat Panou Control. Acest utilitar se poate personaliza in functie de nevoile fiecaruia, oferind un control precis in softurile de editare, unde ai la dispozitie instrumente intuitive de ajustare a dimensiunilor pensulei sau saturatiei. Panou Control este compatibil cu programele din suita Adobe: Photoshop, Lightroom Classic, Premiere si After Effects.

ScreenPad Plus este partenerul perfect pentru ecranul principal OLED de 15.6 inch cu rezolutie 4K UHD. Acesta exceleaza nu doar cand vine vorba de performanta si acuratete a culorilor, ci are grija sa-ti protejeze ochii in timpul sesiunilor de creare de continut sau in timpul partidelor de jocuri multiplayer, emitand cu 70% mai putina lumina albastra, daunatoare sanatatii pe termen lung. Ecranul este certificat TUV Rheinland in acest sens. Ecranul OLED al lui ZenBook Pro Duo 15 UX582 atinge un contrast aproape infinit de 1.000.000:1 si este Validat Pantone din fabrica, ceea ce inseamna o acuratete a culorilor ce il face ideal pentru profesionistii din domeniul editarii grafice. Panoul este de asemenea capabil sa redea 100% din volumul coloristic DCI-P3 folosit in industria cinematografica. Calitatea imaginii nu este afectata de lumina ambientala puternica, datorita luminozitatii maxime de 500 niti.

Atat ecranul principal, cat si cel secundar sunt tactile, putand detecta pana la 4096 de niveluri diferite de presiune. Cu ajutorul stylusului ASUS Pen inclus poti sa-ti duci creativitatea la limita din momentul in care scoti laptopul din cutie.

Demn de un flagship, ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED (UX582) ofera performanta de top, fara niciun compromis. Acest lucru este posibil pentru ca in interior descoperim un procesor de pana la Intel® Core™ i9-10980HK si un GPU de ultima generatie NVIDIA® GeForce® RTX™ 3070, componente ajutate de pana la 32 GB RAM. Acestora li se adauga o solutie de stocare ultra-performanta de tip SSD NVMe de pana la 1 TB ce se conecteaza la viteza PCIe 3.0 4x. Daca aceasta nu este suficienta, mai poti adauga dispozitive externe foarte rapide conectate la unul din cele doua porturi Thunderbolt 3 USB-C pana la 40 Gbps. Aceste porturi pot fi utilizate pentru alimentarea laptopului, fiind compatibile Power Delivery si mai poti gazdui pana la doua ecrane aditionale 4K UHD sau unul cu rezolutie 8K. Tot pentru profesionisti au fost incluse un port HDMI 2.1, o camera web cu IR si o conexiune fara fir foarte rapida WiFi 6, la 2.4 Gbps. Autonomia oferita de bateria de 92 Wh nu iti ingradeste productivitatea in timp ce te afli in miscare, iar fiabilitatea si durabilitatea sunt asigurate de respectarea exigentelor standarde militare MIL-STD 810H.

Toate aceste performante nu ar putea fi dezlantuite la adevarata capacitate a componentelor fara un sistem de racire performant. Si aici ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED (UX582) iese in evidenta prin solutia de racire AAS Plus (Active Aerodynamic System Plus) ce foloseste ventilatoare duale silentioase si 6 heat pipes, balamaua ErgoLift si ecranul inclinat ScreenPad Plus pentru a obtine un flux de aer mai mare cu 36%. Asta inseamna sesiuni lungi de joaca sau munca fara sa fie nevoie de pauze pentru ZenBook Pro Duo 15.

Acestea sunt doar cateva din lucrurile care il recomanda pe ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED (UX582) si il fac un adevarat campion al performantei si functionalitatii. Laptopul poate fi cumparat direct din eShop Oficial ASUS.