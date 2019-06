(P) Mai sunt doar doua luni pana la editia a 5-a UNTOLD

Incepand cu anul 2015, an in care a fost ales Capitala Europeana a Tineretului, Cluj-Napoca este unul din orasele notate in agenda oricarui fan al festivalurilor de muzica electronica dance. Motivul poarta numele UNTOLD - nume devenit intre timp primul brand ambasador al turismului din Romania.

UNTOLD 2019 este programat in primele 4 zile ale lui August si fiindca este vorba de o editie aniversara, cea cu numarul 5, organizatorii anunta un show chiar mai intens decat cele din anii trecuti.

Cu doua luni inainte de startul festivalului, lista vedetelor ce vor concerta in inima Transilvaniei este deja impresionanta, din ea nelipsind nume precum Armin van Buuren, Busta Rhymes, David Guetta, 3Are Legend, Don Diablo, Stormzy, Dimitri Vegas & Like Mike sau James Arthur. Pana in prezent, lista contine in jur de 40 de nume, insa cel mai probabil vom avea din nou peste 200 de artisti, asa cum s-a intamplat si vara trecuta.

Numarul participantilor se anunta si el a fi unul record, un prim indiciu in acest sens fiind faptul ca primele 15.000 de abonamente pentru UNTOLD 2019 s-au epuizat in mai putin de 3 minute.

Chiar si lista sponsorilor este mai bogata in acest an, interesanta si inedita fiind alaturarea unui alt brand cu specific romanesc dintr-o alta zona de divertisment, Vlad Cazino, operator de gambling aflat in portofoliul Grupului Kindred, din care mai face parte si Unibet.

"Ne dorim mereu sa le oferim clientilor nostri cele mai tari experiente in materie de distractie online, iar acum avem posibilitatea de a le oferi si o extensie de divertisment, la Cluj-Napoca, la cel mai impresionant festival din tara noastra. Suntem promotori ai excelentei, dar si ai valorii unui brand romanesc, astfel ca am considerat naturala asocierea cu un festival de asemenea brand romanesc, lider pe segmentul sau. Pregatim multe surprize placute pentru clientii nostri si, prin aceasta alaturare ca sponsor, implicit punem umarul pentru a oferi sutelor de mii de spectatori UNTOLD patru zile de festival de neuitat", au declarat reprezentantii Vlad Cazino la scurt timp dupa stabilirea recentului parteneriat.

Pentru a sarbatori colaborarea, cei de la Vlad Cazino vor oferi pe 1 iulie, in cadrul unei tombole la care vor fi inscrisi jucatorii de bingo online, nu mai putin de 15 bilete duble la UNTOLD 2019. Pe langă acestea, vor mai fi oferite Pachete FestiVlad (2 Bilete VIP, pe toata durata festivalului UNTOLD, cazare pentru 4 nopti, 1.000 RON bani de buzunar si ocazia de a intalni influencerii UNTOLD 2019!) si Pachete FestiVIP (2 Bilete VIP la UNTOLD 2019 500 RON cash), in cadrul unor turnee de sloturi.

Cu exceptia norocosilor care vor pune mana pe premiile oferite de cei de la Vlad Cazino, doritorii de distractie fara limite vor trebui sa plateasca in acest an 681 ron pentru 4 zile de Acces General si 1420 ron pentru un Abonament VIP (4 zile).