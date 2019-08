(P) La Liga si Bundesliga revin pe superbiletele pariorilor

SuperCampionatele Spaniei si Germaniei incep in acest weekend cu sezoane care promit spectacol sportiv in 686 de meciuri care se vor regasi pe milioane de bilete de pariuri in Romania.

Realul lui Zidane e obligat sa castige titlul dupa ce Barca lui Messi s-a impus in La Liga pentru a 8-a oara in ultimele 11 sezoane, iar Borussia Dortmund vrea sa intrerupa hegemonia lui Bayern, dupa 7 sezoane in care bavarezii au „confiscat” titlul in Bundesliga.

LA LIGA E CAMPIOANA TRANSFERURILOR

Echipele spaniole au „spart” banca si au depasit pentru prima oara miliardul de Euro in materie de transferuri! Eden Hazard (de la Chelsea la Real pentru 100 milioane Euro), Antoine Griezmann (de la Atletico la Barca pentru 120 milioane Euro) si Joao Felix (de la Benfica la Atletico pentru 126 milioane Euro) sunt cele mai mari transferuri ale verii in Spania. Se vor acomoda rapid la noile echipe Super-Jucatorii pe care s-au platit sute de milioane de Euro?

BORUSSIA N-A MAI VANDUT RIVALEI BAYERN

Dortmund nu uita ca a avut 9 puncte avans in sezonul trecut si pana la urma a pierdut titlul. In acest an s-a intarit si vrea cu orice pret sa evite repetarea situatiei din stagiunea trecuta. SuperMoral pentru galben-negrii care s-au impus in SuperCupa Germaniei cu 2-0 in fata bavarezilor. Cum Bayern s-a despartit de Robben, Ribery, Rafinha si James Rodriguez si se pregateste de un nou inceput, campionatul german promite un sezon imprevizibil in care la final, sarbatoarea castigarii titlului sa nu mai fie la Munchen!

EL CLASICO SI DER KLASSIKER VOR FI DIN NOU DECISIVE?

Barca si Real se vor infrunta prima oara in noul sezon pe 27 octombrie, pe Nou Camp. In Germania, Bayern e gazda pe 9 noiembrie contra Borussiei Dortmund. Chiar daca in Spania Atletico, Valencia, Bilbao si Sevilla se vor lupta pentru locurile 3 si 4 care duc direct in grupele Ligii Campionilor, e greu de crezut ca ele pot intra in lupta pentru titlu. La fel si in Germania unde Leverkusen, RB Leipzig, Gladbach, Hoffenheim si Frankfurt vor trage pentru locurile de Champions League, dar titlul se anunta o afacere in 2: Dortmund, Bayern.

JOVIC E CEL MAI SCUMP TRANSFER AL VERII DIN BUNDESLIGA IN LA LIGA

Dar sarbul n-a reusit sa il convinga pe Zidane in campania de meciuri amicale. Chiar daca s-au platit 60 de milioane de Euro pe el lui Frankfurt, s-ar putea sa fie imprumutat unei alte echipe din La Liga. La Superbet, cota pentru Jovic golgheter e acum 15. Aceeasi cota au primit si Griezmann (Barcelona) si Hazard (Real) pentru a castiga un titlu care in ultimele 3 sezoane a fost adjudecat de Leo Messi, cel mai bun marcator din toate timpurile in La Liga, cu 419 goluri inscrise (36 in sezonul trecut).

SUPER-START PENTRU LA LIGA: BILBAO-BARCA IN PRIMA ETAPA

Campioana Barcelona, rivala eterna Real Madrid si echipa fanion a regiunii Tara Bascilor, Athletic Bilbao sunt cele 3 echipe care n-au retrogradat niciodata din La Liga. Meciul de pe noul San Mames e vineri de la 22:00 si are SuperCote pentru pariurile pe rezultat final (1,X,2) si sansa dubla (12, X2, 1X). In timpul meciului, pariorii isi pot creste profitul fiindca partida beneficiaza si de oferta SuperLive! Messi e incert! In cazul in care va lipsi, vom putea vedea Noua Barca.

Echipe probabile:

BILBAO

Herrerin - De Marcos, Alvarez, Martinez, Berchiche - San Jose, D. Garcia - Muniain, R. Garcia, Ibai - Inaki Williams.

BARCELONA

Ter Stegen - Semedo, Pique, Lenglet, Alba - Roberto, Frenkie De Jong, Alena - Dembele, Luis Suarez, Griezmann

UN SINGUR ROMAN IN ACESTE DOUA SUPERCAMPIONATE

Alexandru Maxim e singurul Tricolor care va incepe sezonul 2019-2020 in aceste doua campionate. Startul oficial n-a fost unul grozav pentru Maxim care a fost eliminat alaturi de Mainz din Cupa Germaniei: 0-2 pe terenul lui Kaiserslautern. Maxim a intrat in minutul 63 la 1-0 pentru gazde si n-a reusit sa-si ajute echipa. In La Liga se pare ca nu vom avea romani in sezonul 2019-2020. Cristi Ganea (Bilbao) va fi cel mai probabil imprumutat la Sporting Gijon in Segunda Division, esalonul doi al fotbalului spaniol. Dar pariorii romani isi pot arata SuperExperienta si pot castiga in fiecare etapa din La Liga si Bundesliga jucand si direct din cea mai utilizata aplicatie de pariuri sportive din Romania!

