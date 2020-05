(P) Cote XXL in Germania: 10 pariuri pe care trebuie sa stai cu ochii in weekend, in etapa a 27-a

E weekend, e Germania! Dupa restartul sezonului din Bundesliga, te intampinam cu cele mai interesante pariuri ale etapei a 27-a, care va avea loc de vineri pana duminica (22-24 mai). Pe casapariurilor.ro poti urmari in direct toate partidele din Germania si ai sute de variante de pariere la fiecare meci! Analiza etapei e mai jos, iar oferta completa AICI.

Hertha Berlin – Union Berlin (vineri, 21:30)

Pariul XXL: victorie Hertha, cota 2.35

E mare derby in Capitala, iar Hertha spera sa fie decisiva prin golgheterii Lukebakio, Ibisevic si Piatek. Etapa trecuta, alb-albastrii au spulberat-o pe Hoffenheim (3-0) si au cota mare in fata unei echipe de mijlocul clasamentului, care straluceste doar prin spiritul de echipa.

Freiburg – Werder Bremen (sambata, 16:30)

Pariul XXL: Primul gol se marcheaza dupa minutul 21, cota 1.54

Alb-verzii risca sa retrogradeze si au jucat modest etapa trecuta, cu Leverkusen (1-4). Freiburg a smuls un punct la Leipzig (1-1) cu un singur sut pe poarta, iar aici precautia ar putea sa fie decisiva. E un duel intre ofensive modeste, care ar putea fi foarte echilibrat.

Borussia Monchengladbach – Bayer Leverkusen (sambata, 16:30)

Pariul XXL: Ambele echipe marcheaza si peste 2.5 goluri, cota 1.65

Aici vedem spectacol! Tridentul Embolo – Plea – Thuram poate face ravagii in defensiva „farmacistilor”, dar Leverkusen a jucat incantator etapa trecuta si aminteste de echipa care juca finala Ligii Campionilor, cu Real Madrid. In meciurile celor doua se marcheaza constant peste 3 goluri, iar miza este uriasa pentru ambele rivale: calificarea in Champions League.

Paderborn – Hoffenheim (sambata, 16:30)

Pariul XXL: Hoffenheim marcheaza in ambele reprize, dar nu si gazdele (1N2D), cota 3.40

Hoffenheim pare iesita din forma, dar intalneste cea mai slaba echipa din Bundesliga, care este deja condamnata la retrogradare. Oaspetii vor domina meciul si au sansa sa avanseze in zona de Europa League. Nou-promovata a castigat doar doua meciuri din 13 jucate acasa in acest sezon.

Wolfsburg – Borussia Dortmund (sambata, 16:30)

Pariul XXL: Dortmund castiga si Haaland marcheaza, cota 2.05

Forta ofensiva a echipei lui Lucien Favre e impresionanta, iar galben-negrii au castigat 8 din ultimele 9 dueluri cu „lupii”, aproape de fiecare data fara gol primit. Sancho si Haaland vor fi din nou decisivi in deplasare, iar norvegianul a aratat si etapa trecuta ca este de neoprit, in victoria cu Schalke (4-0). In tur s-a impus Dortmund, cu 3-0, desi la pauza scorul a fost 0-0.

Bayern Munchen – Eintracht Frankfurt (sambata, 19:30)

Pariul XXL: Nu va fi interval de goluri 1-3, cota 1.70

Bayern are o revansa de luat dupa 1-5 in tur, pe vremea cand bavarezii erau antrenati de Niko Kovac. Cu Lewandowski, Gnabry si Muller in ofensiva, alb-rosii vor forta un succes clar, in fata unei formatii care a jucat dezastruos etapa trecuta, cu Monchengladbach (1-3).

Schalke – Augsburg (duminica, 14:30)

Pariul XXL: Gazdele obtin sub 5.5 cornere, cota 1.55

Alb-albastrii au avut doar doua cornere etapa trecuta, la Dortmund (0-4) si sunt una dintre echipele cu cele mai putine lovituri de colt din Bundesliga – joaca mai mult in centru si nu suteaza des la poarta. Augsburg este capabila sa faca un joc de posesie bun la Gelsenkirchen.

Mainz – RB Leipzig (duminica, 16:30)

Pariul XXL: Peste 2.5 cartonase galbene, cota 1.42

Trupa lui Julian Nagelsmann a dezamagit acasa, cu Freiburg (1-1), desi a dominat clar ostilitatile. Mainz e in pericol de retrogradare si va utiliza toate mijloacele pentru a-si bloca adversarul. Vedem un duel cu multe faulturi si nervi intinsi la maximum.

FC Koln – Fortuna Dusseldorf (duminica, 19:00)

Pariul XXL: Koln marcheaza in prima repriza, cota 2.50

Koln are un bilant foarte bun pe teren propriu, in timp ce Dusseldorf obisnuieste sa se apere aglomerat in deplasare. Gazdele vor avea initiativa si joaca fara presiunea rezultatului, dar au un lot mai bun si vor sa-si revansa dupa esecul din tur, scor 0-2.

Cota speciala

