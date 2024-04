(P) Champions League 16-17 aprilie: aflăm Careul de Ași

Meciurile retur din sferturile de finală ale Champions League se vor disputa după următorul program:

Marți, 16 aprilie (ora 22:00)

FC Barcelona - PSG (3-2 în tur)

Borussia Dortmund - Atletico Madrid (1-2 în tur)

Miercuri, 17 aprilie (ora 22:00)

Manchester City - Real Madrid (3-3 în tur)

Bayern München - Arsenal Londra (2-2 în tur)

FC Barcelona - PSG

Este meciul serii de marți din Champions League, un duel între două echipe ce ne-au lăsat o impresie bună în partida tur. Catalanii s-au impus cu 3-2 și au prima șansă la calificare, dar PSG va veni să dea totul în speranța că va întoarce rezultatul. Răsturnări de situație s-au mai văzut, motiv pentru care, dacă ești pasionat de pariuri, îți va fi destul de dificil să anticipezi echipa care se va califica.

Putem observa însă că PSG i-a dat gol Barcelonei în ultimele cinci partide și este de așteptat să se arunce în atac și în confruntarea de marți. Iar dacă te pasionează pariurile, am găsit o selecție interesantă în oferta Unibet. Că PSG va marca peste 1.5 goluri, la cota 2.06. Pentru cotele 1X2, FC Barcelona are 2.23 la victorie, egalul are 3.80, în timp ce succesul oaspeților în timpul regulamentar are 3.05.

Borussia Dortmund - Atletico Madrid

Meciul pornește de la 2-1 pentru formația spaniolă. Așadar, nu ar surprinde pe nimeni ca Atletico să se pună pe două linii și să încerce să tragă pe cât de mult se poate de un rezultat de egalitate. Acest lucru se află în ADN-ul trupei lui Diego Simeone, în timp ce Dortmund va avea o misiune dificilă.

Poate că mulți pariori se vor gândi la un rezultat de egalitate, iar o recomandare pe care o poți lua în calcul este X la pauză, care în oferta Unibet are cota 2.35. Egalul după cele 90 de minute are cota 3.65, victoria lui Dortmund are 2.23, în timp ce succesul oaspeților are 3.15.

Manchester City - Real Madrid

Prima manșă a fost cu adevărat spectaculoasă, iar scorul a fost 3-3. A fost un festival fotbalistic la Madrid, iar asta așteptăm și din returul din Anglia. City este de departe favorită la calificare, dar Real Madrid ne-a arătat adesea că este o echipă redutabilă în Champions League.

Acesta este și motivul pentru care pontul pe care îl recomandăm vizează mai degrabă altceva. Jude Bellingham este unul dintre oamenii principali de la Real și poți miza că va trimite cel puțin un șut pe poartă, pronostic cu o cotă de 1.96 la pariuri online. Cât privește selecțiile 1X2, City are 1.65 să se impună în 90 de minute, Realul are 5.00, iar egalul are 4.25.

Bayern München - Arsenal

Și aici am putut vedea spectacol din plin, iar meciul tur s-a încheiat 2-2. Bayern este o forță acasă în Champions League, oricât de slab ar juca în campionat. Iar Arsenal pare a fi victima perfectă pentru bavarezi, cel puțin dacă ne uităm pe statistica ultimelor partide.

A învins-o cu 5-1 de două ori pe teren propriu. Și, dincolo de asta, i-a dat cel puțin două goluri în trei dintre ultimele patru partide oficiale. Așadar, poți miza la Unibet că Bayern va înscrie Peste 1.5 goluri la cota 2.10. Succesul lui Bayern are cota 2.55, egalul are 3.60, iar victoria lui Arsenal are 2.70.

Cotele publicate în acest articol pot suferi modificări în orice moment.

