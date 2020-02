(P) Caracteristici de care sa tii cont la un calculator sh

Achizitionarea unui computer ieftin poate sa presupuna un dispozitiv de calitate in contextul in care se analizeaza cu atentie mai multe oferte de calculatoare.

De fapt, „ieftin” nu are nicio legatura cu o calitate indoielnica, ci doar cu pretul acestuia. In mod evident, cele mai bune calculatoare ieftine fac parte din categoria second hand. Este vorba despre computere optim de utilizat acasa sau la serviciu, in cele mai bune conditii.

Cand este optim sa se ia in calcul oferte de calculatoare SH

Ofertele pentru calculatoare second hand sunt o varianta viabila pentru cei care urmaresc sa utilizeze computerele in urmatoarele scopuri:

- utilizarea unor aplicatii office. Un calculator SH poate sa ruleze fara probleme anumite prezentari, editorul text, calcule tabelare. De asemenea, poate fi utilizat pentru vizualizari si scriere de texte, vizualizari foto si multe alte activitati similare necesar de realizat acasa sau intr-un birou;

- utilizare de softuri, programe de contabilitate si altele similare. Intr-un birou de contabilitate, de exemplu, nu se justifica investitia in calculatoare foarte scumpe, deoarece aceleasi task-uri se pot lucra si pe un computer SH;

- acces la continut multimedia. Dupa o zi stresanta, vizionarea unui film bun poate sa asigure momente de relaxare nepretuite. Pentru asta, nu este necesar un computer nou si scump. Filmele pot rula optim si de pe un calculator SH. In mod similar, pe un computer SH se poate asculta muzica si programe de radio;

- utilizarea unui computer SH nu va pune probleme nici atunci cand utilizatorul petrece mult timp pe retele de socializare sau cand alege jocuri care nu impun consum mare de resurse.

Caracteristicile cele mai importante ale unui calculator SH bun sunt legate de placa de baza, procesor, memorie RAM, existenta sloturilor USB, unitatea DVD Writer.

Ce conditii trebuie sa indeplineasca placa de baza?

Este important ca placa de baza sa fie produsa de un producator de top – Asus sau Gateway, de exemplu. De asemenea, este important ca placa de baza sa ofere posibilitati de upgrade pentru un plus de performanta. Nu in ultimul rand, trebuie sa se verifice daca pentru placa grafica dedicata exista un slot.

Cum se alege procesorul?

Deschiderea in mod simultan a mai multor aplicatii este un avantaj al unui computer SH bun, iar pentru ca acest lucru sa fie posibil este necesar ca procesorul sa aiba doua nuclee. Nu este o idee buna sa fie integrat, deoarece este posibil ca pe viitor sa se doreasca sa se mai adauge unul mai performant. Inclusiv pentru navigare optima, frecventa nominala trebuie sa fie 2.5 Ghz sau mai mare.

Ce conditii trebuie sa indeplineasca memoria RAM

Memoria calculatorului SH trebuie sa aiba mai mult de 4 Gb, in ideea in care informatiile de la unitatea de stocare trebuie sa se transmita la procesor rapid.

Alte conditii esentiale

- pentru o buna conexiune cu alte dispozitive este necesar sa existe sloturi USB in partea din fata carcasei;

- DVD Writerul este, de asemenea, foarte important pentru un calculator SH.

Tinand cont de toate aceste conditii, pe site-ul Calculator-Ieftin.ro cu siguranta veti gasi oferte de calculatoare care sa corespunda nevoilor proprii.