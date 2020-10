(P) Betfair CASH OUT - Metoda uşoară de a-ți asigura profitul din pariu înainte de final

Meciurile de fotbal sunt atât de imprevizibile, încât situația se poate schimba în orice moment.

Astfel, Betfair a introdus funcția Cash Out, o modalitate ușoară de a garanta un profit, indiferent de rezultatul final sau de a reduce pierderile în orice moment. În plus, există opțiunea fie de a lua suma totală, fie de a alege cât de mult se încasează iar restul mizei lăsându-se pentru a rula.

Cum funcționează?

Această funcție îți permite să îți primești câștigurile dacă pariul tău este câștigător sau să-ți oprești pierderile dacă pariul se desfășoară împotriva ta. Este făcută o ofertă de încasare în timp real pentru pariurile tale curente, în funcție de prețurile pieței live. Ai posibilitatea să folosești Cash Out pe o varietate de sporturi, inclusiv fotbal, curse de cai și tenis. Pentru a închide pariul, pur și simplu apasă butonul galben „Cash Out”.

Cash Out doar pentru o parte din pariu

Betfair vă oferă avantajul de a folosi funcția „Cash Out” doar pentru o parte din pariu. Este o modalitate ușoară, făcând clic pe "Cash Out parte din pariul meu" din lista verticală și alege suma pentru care vrei să folosești Cash Out. Poți folosi Cash Out ori de câte ori vrei pe un singur pariu, cu condiția ca glisorul Cash Out să fie disponibil.

