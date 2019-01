(P) Asa marchezi rapid profitul pe Betting Exchange

Visul oricarui parior este sa gaseasca „reteta secreta” prin care sa obtina profit indiferent de rezultatul unui eveniment sportiv. S-au „inventat” tot felul de strategii, ale caror puncte slabe au iesit la iveala, mai devreme sau mai tarziu.

Probabil ca ai auzit de strategia „Sure bets”, in traducere „Pariuri sigure”. Ea presupune sa ai cont la mai multe case de pariuri online si sa plasezi mize diferite pe cota cea mai mare pentru fiecare optiune de pariere, astfel incat sa obtii profit indiferent ce s-ar intampla in meci. Aceasta strategie nu este agreata de operatori si e posibil sa te trezesti cu conturile blocate. Un alt pericol este sa fii limitat de una (sau de mai multe) dintre casele de pariuri si sa nu mai poti plasa miza calculata astfel incat sa fii pe plus orice s-ar intampla.

Profituri mici, dar mai sigure



In schimb, nu risti sa fii limitat si nici sa ai contul blocat daca apelezi la o strategie care se pliaza pe piata de „Betting Exchange”. Este vorba despre strategia numita „scalping”, in traducere aproximativa „ciupeala”, prin care, profitand de fluctuatia cotelor, poti obtine profituri mici. Evident, trebuie sa pui un numar mare de pariuri ca sa ai un venit total mai insemnat.

Concret, tactica se bazeaza pe cele doua elemente principale cu care opereaza bursa de pariuri: lay (contra) si back (pro). Se pune un pariu contra, apoi un pariu back, intr-un interval scurt. Cota pariului contra trebuie sa fie mai mica decat cea a pariului pro, diferenta reprezentand profitul. Specialistii recomanda ca scalping-ul sa se faca pe cote de 2.00, 3.00 sau 4.00. Cu cat creste cota pariului „lay”, cu atat creste si riscul de a pierde o suma mai mare.

Cele mai potrivite sporturi pentru „scalping”





Asadar, „secretul” este sa obtii o cota lay ceva mai mica decat cea pro, pe aceeasi piata, la acelasi eveniment. Sansele sunt mai mari pe pietele cu numar mare de jucatori, volumul de pariuri determinand fluctuatia cotelor. O data ce te-ai familiarizat cu strategia, trebuie sa o aplici cat mai des si sa incerci sa maximizezi profiturile. Nu este usor, daca vrei sa castigi o suma „decenta”, pentru ca trebuie sa monitorizezi cu atentie piata si sa plasezi pariurile la momentele potrivite. Principalul avantaj este ca nu trebuie sa cunosti bine sportul pe care pariezi. Practic, lucrezi cu cifre, ca si cum ai fi broker la o bursa reala.

Pentru scalping sunt recomandate evenimentele sportive care ofera multe optiuni de pariere, precum meciurile de fotbal sau meciurile de tenis. De fapt, acestea sunt sporturile pe care se pun cele mai multe pariuri, avand intaietate partidele jucate in cele mai importante ligi europene si, respectiv, intalnirile din turnee de Grand Slam.

Ca sa intelegi exact strategia, trebuie sa fii familiarizat cu platforma de betting exchange. Aceasta platforma are trasaturi pe care nu le gasesti la operatorii „clasici”. Daca nu ai jucat niciodata pe bursa de pariuri, te sfatuiesc sa vezi despre ce e vorba, sa pariezi un timp acolo, iar apoi vei putea aplica si strategia pe care ti-am prezentat-o.



Nici nu trebuie sa inceapa meciul

Personal, m-am inspirat din ponturi de calitate de la tipsterii de pe www.PariuriX.com si am inceput sa exersez pariurile de tip back sau lay. Jucand constant, am observat felul in care urca si scad cotele in functie de informatiile care apar despre meciuri.

Prin scalping poti obtine profit si inainte de fluierul de start. De exemplu, joaca Tottenham cu Manchester United in Premier League. Inainte de meci, pariezi ca nu va castiga Tottenham (lay Tottenham). Pana sa inceapa meciul, apare informatia ca de la Manchester vor lipsi doi jucatori de baza. Cota pentru victoria lui Tottenham (back) se va modifica. Atunci cand cota „back” va fi mai mare decat cota „lay”, plasezi pariul pe succesul echipei gazda si ai profit garantat. Nu-i rau!