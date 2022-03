(P) Arsenal e în pole-position, dar cursa abia începe! Cum arată lupta pentru locul patru din Premier League

Spurs vine pe Old Trafford în formă maximă!

La startul sezonului, United era văzută capabilă să se implice în lupta la titlu, dar performanțele slabe obținute cu Ole Gunnar Solskjaer pe banca tehnică au "ucis" rapid speranțele fanilor de pe Old Trafford. Astfel, Diavolii au rămas doar cu visul numit Liga Campionilor, dar și cu obținerea unui loc în Top 4, obiectiv atins în 25 dintre primele 29 de sezoane de Premier League. Clasamentul nu este însă de partea lui United, care, cu 47 de puncte, ocupă locul al cincilea și are un punct în spatele lui Arsenal, care mai trebuie să joace încă trei restanțe.

De partea cealaltă, Spurs vine la Manchester cu gândul la victoria de răsunet obținută în 2020, un 6-1 imposibil de anticipat, dar și într-o formă stelară. În ultimele două meciuri, motorul ofensiv al trupei lui Antonio Conte a funcționat la turație maximă, iar Tottenham a marcat nouă goluri în victoriile cu Leeds (4-0, în deplasare) și Everton (5-0, pe teren propriu). Suficient doar ca londonezii să urce pe locul al șaptelea, cu 45 de puncte din 26 de meciuri jucate, și să spere în continuare că vor juca în Liga Campionilor 2022/2023.

Arsenal e în pole-position

Început greu, sezonul lui Mikel Arteta merge din ce în ce mai bine, iar înainte de Arsenal - Leicester, tunarii ocupă o poziție aproape perfectă în lupta pentru locul al patrulea. Arsenal are o serie impresionantă de patru victorii consecutive în Premier League, iar cele 12 puncte au ajutat din plin echipa din Londra, care a urcat direct pe locul al patrulea, în ciuda faptului că mai are trei meciuri de disputat. Dacă ar câștiga și aceste partide, Lacazette și colegii săi ar putea ajunge chiar foarte aproape de Chelsea (locul trei), care are cu opt puncte mai mult. Așteptată la rândul ei să se implice în lupta pentru pozițiile fruntașe, Leicester traversează un sezon modest și vine pe Emirates de pe un modest loc 12, cu doar 33 de puncte strânse în primele 25 de meciuri.

West Ham stă la pândă!

La fel ca în stagiunea trecută, David Moyes a reușit să facă din West Ham o pretendentă la locurile europene și, pe lângă parcursul excelent din Europa League, ciocănarii au din nou șanse la obținerea în premieră a unui loc printre cele mai bune patru echipe din Premier League. Chiar dacă a dat senzația că a pierdut din turație, West Ham are 45 de puncte din 28 de meciuri, iar un succes cu Aston Villa e obligatoriu pentru a menține vii speranțele la un loc european.

Cu Gerrard pe bancă și Philippe Coutinho reinventat de fostul său coechipier de la Liverpool, Aston Villa și-a restartat sezonul, a urcat pe locul al nouălea, cu 36 de puncte, și s-a transformat într-o echipă foarte greu de învins. Trupa din Birmingham vine la Londra după trei victorii consecutive, interval în care a marcat de nouă ori și nu a primit niciun gol.